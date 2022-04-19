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Чемпионат Испании. Ла Лига

Большие клубы маленьких городов

19 Апреля 2022 • 06:54 Комментировать
Футбольные матчи выигрываются на поле. Как известно, для всех оно ровное, а мяч круглый. Деньги могут стать хорошим подспорьем для победы команды, но важнее собраться на небольшой отрезок времени, а иногда и весь чемпионат (вспомните удивительный «Лестер» Раньери) и доказать себе, что ты можешь. Ещё более отрадно, если твоя команда представляет совсем небольшой город, который с лёгкостью и даже с запасом может вместиться на огромном международном стадионе. Такая история случилась с «Вильярреалом», который представляет одноимённый город с населением в 51 тысячу человек, и уже выигрывал Лигу Европы, а сейчас пробрался в полуфинал Лиги чемпионов, выбив по пути саму мюнхенскую «Баварию». О таких «больших клубах из небольших городов» и поведём речь в этой статье.
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Безусловно, «Вильярреал» самый известный в настоящее время клуб из небольшого провинциального города. Но подобные истории не новы для мирового и европейского футбола. Например, в Англии, где в футбол играют чуть ли не команды каждой улицы, особенно радуются успехам команд из городов, население которых не превышает более 100 тыс. человек. Среди таких Блэкберн – тот самый, игроки одноимённого футбольного клуба которого дрались в матче с московским «Спартаком». Но чтобы попасть в Лигу чемпионов, им было необходимо выиграть АПЛ. Причём достижение сезона 1994/95 стало первым за восемьдесят лет, начиная с сезона 1913/14. Город с населением 107 тыс. человек не спал несколько дней. «Уиган» представляет город, в котором проживает 87 тыс. человек. Конечно, до звания чемпионов Англии им ещё предстоит добраться, но победа в Кубке Англии 2013 стоила невероятных эмоций их поклонникам.

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Один из небольших городов в Германии, Зинсхайм, имеет настоящий повод для гордости. Местный футбольный клуб «Хоффенхайм» достойно представляет своих 36 тыс. жителей. «Деревенские» были основаны в 1899 году, но настоящую известность получили в последние десять лет. В сезоне 2017/18 «Хоффенхайм» стал бронзовым призёром Бундеслиги. Некогда успел «погреметь» в элитном немецком дивизионе и «Кайзерслаутерн». В городе с населением в 102 тысячи человек гордятся своим четырёхкратным чемпионом Германии. В последний завоеванный титул сезона 1997/98 лидером клуба был Михаэль Баллак. В Италии из команд, защищающих честь небольших городов, можно выделить «Удинезе» (Удине, 100 тыс. чел. ), «Чезену» (97 тыс. чел.) и «Лечче» (95 тыс. чел.). Во Франции есть «Сошо», клуб из коммуны Монбельяр (26 тыс. чел.) и «Монако», базирующееся в княжестве Монако с населением 37 тыс. чел.

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Самый маленький город, который был представлен в элитных европейских чемпионатах – Заврч. Городок с населением всего 1338 жителей находится на границе Словении и Хорватии. Город представляет одноимённая команда, которая за пять лет прошла пять дивизионов! Всё благодаря местному бизнесмену, который очень любил футбол. Однако команда не выдержала подобной гонки, а финансовые трудности заставили бизнесмена распустить команду. Но во времена выступлений клуба в элитном словенском дивизионе местный стадион, вмещающий 1000 человек, был заполнен до отказа. Футбол любят везде, и нет разницы, из какого города любимая команда. Но всё же к «большим клубам» из маленьких городов, отношение чуть более теплое, нежели к грандам. На то они и свои.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Блэкберн Вильярреал Уиган Хоффенхайм
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19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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