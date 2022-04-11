«Реал» назвал сумму, за которую готов будет отпустить Асенсио

Руководители мадридского «Реала» определились с суммой, за которую они готовы будут отпустить испанского полузащитника Марко Асенсио в другую команду.

По информации Calciomercato, мадридская команда готова будет летом отпустить 26-летнего испанского футболиста за 30 миллионов евро. В услугах Асенсио заинтересованы лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и ещё несколько европейских топ-клубов. Действующее соглашение Марко с «Реалом» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Марко Асенсио провёл в испанской лиге 26 матчей и отметился восемью забитыми мячами.