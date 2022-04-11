Дани Алвес высказался о продлении контракта с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал возможность подписания нового контракта с клубом по окончании текущего розыгрыша. Вскоре соглашение между 38-летним футболистом и каталонцами будет завершено.

«Никто из клуба не связывался со мной по этому вопросу. Переговоров нет. Опытные игроки, как и молодые, должны доказывать, что необходимы этой «Барселоне» — сказал Алвес изданию Mundo Deportivo.

Алвес сыграл 10 матчей во всех турнирах за «Барселону» в текущем розыгрыше, забил гол и сделал 3 результативные передачи.