Сакки об «Атлетико»: «Деньги надо тратить на изменение стиля, а не на покупку игроков»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки высказал свое мнение по поводу стиля игры мадридского «Атлетико».

«Симеоне добился многих результатов за последние годы, — сказал Сакки в интервью Gazzetta dello Sport. «Нет никаких сомнений в том, что его опыт игры в Италии повлиял на него как на тренера».

Сакки заявил, что мадридцам нужно позаботиться об изменении стиля своей игры.

«Это правда, что у «Атлетико» есть качественные элементы, но вместо того, чтобы покупать игроков и тратить много денег, они должны были потратить деньги на изменение своего стиля.». – сказал Сакки.

Он назвал игру клуба «скучной».

«Скажем прямо: такая манера игры скучна для публики. Фанаты просят красоты, просят эмоций», - резюмировал Сакки.