«Бетис» разгромил «Осасуну», забив четыре гола

«Бетис» разгромил «Осасуну», забив оппонентам четыре гола в матче 30-го тура чемпионата Испании – 4:1.
Дублем за хозяев поля отличился Мигель Хуанми, по мячу записали на свой бомбардирский счёт Вилльям Карвалью и Алекс Морено. Единственный гол за «Осасуну» забил Анте Будимир.
После 30-го тура «Бетис» занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Осасуна» осталась на 10-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Хуанми Мигель34'
|(2:0) Хуанми Мигель45'
|65'Будимир Анте (2:1)
|(3:1) Карвалью Вилльям82'
|(4:1) Морено Алекс88'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Бартра Марк•Виктор Руис•Морено Алекс•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям • 38'Руибаль Айтор 77' (Родри Родриго ( 77') •Хоакин Санчес 80' (Гуардадо Андрес ( 80') •Хуанми Мигель•Виллиан Жозе
Эррера Серхио•Видаль Начо 69' (Мартинес Хавьер II ( 69') •Гарсия Давид III • 87'Круз Хуан 46' (Эрнандес Аридане ( 46') •Санчес Мануэль 46' (Анхель Хосе ( 46' ) • 81'Монкайола Хон•Торро Лукас•Брашанац Дарко 69' (Кике Гарсия ( 69') •Авила Эсекьель•Будимир Анте•Гарсия Рубен 80' (Торрес Роберто ( 80')
03 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).