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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» разгромил «Осасуну», забив четыре гола

03 Апреля 2022 • 19:15 Комментировать
Бетис
4:1
Осасуна
окончен

«Бетис» разгромил «Осасуну», забив оппонентам четыре гола в матче 30-го тура чемпионата Испании – 4:1.

Дублем за хозяев поля отличился Мигель Хуанми, по мячу записали на свой бомбардирский счёт Вилльям Карвалью и Алекс Морено. Единственный гол за «Осасуну» забил Анте Будимир.

После 30-го тура «Бетис» занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Осасуна» осталась на 10-м месте.

Протокол игры  
Бетис 4:1Осасуна
(1:0) Хуанми Мигель34'   
(2:0) Хуанми Мигель45'   
  65'Будимир Анте (2:1)
(3:1) Карвалью Вилльям82'   
(4:1) Морено Алекс88'   
Браво КлаудиоБельерин ЭкторБартра МаркВиктор РуисМорено АлексГидо РодригесКарвалью Вилльям   38'Руибаль Айтор  77' (Родри Родриго (  77') Хоакин Санчес  80' (Гуардадо Андрес (  80') Хуанми МигельВиллиан Жозе
Запасные: Лаинес ДиегоГонсалес ЭдгарРоблес ЖоэльТельо КристианГарсия РаульСабали ЮссуфАкуоку ПольСилва Руи
Эррера СерхиоВидаль Начо  69' (Мартинес Хавьер II (  69') Гарсия Давид III   87'Круз Хуан  46' (Эрнандес Аридане (  46') Санчес Мануэль  46' (Анхель Хосе (  46'   81') Монкайола ХонТорро ЛукасБрашанац Дарко  69' (Кике Гарсия (  69') Авила ЭсекьельБудимир АнтеГарсия Рубен  80' (Торрес Роберто (  80')
Запасные: Перес ИньигоХуан Перес IIУнаи ГарсияОйер СанхурхоБарберо ИванРамальо Чимено
03 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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окончен Атлетик Б 2:1 Эльче 1.45 4.50 7.80
окончен Бетис 4:1 Осасуна 1.90 3.40 4.40
Идет 41 минута Гранада 0:2 Райо Вальекано 2.75 3.05 2.80
Идет 41 минута Валенсия 0:0 Кадис 1.98 3.30 4.15
03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
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