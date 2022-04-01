«Ювентус» и «Ливерпуль» заинтересованы футболистом «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может сменить команду в ближайшем будущем. Лидером «летучих мышей» интересуются «Ливерпуль» и «Ювентус», о чем сообщает издание Golsmedia.

Если верить источнику, менеджмент «красных» пытался подписать испанца прошлым летом, но оформить трансфер не получилось.

«Ювентус» всерьез интересуется Солером и верит, что 25-летний хавбек станет одним из лидеров клуба в течение нескольких лет.

Рыночная стоимость Солера — 50 млн евро. «Валенсия» попросит за переход не менее 70 млн.

Контракт с «Валенсией» действует до лета 2023 года. Клубу придется избавиться от футболиста.