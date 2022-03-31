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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов продать Асенсио

31 Марта 2022 • 08:33 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» готовы летом расстаться с испанским полузащитником Марко Асенсио.

По информации издания Marca, стороны готовы в ближайшее время обсудить будущее Марко в «королевском клубе», но, скорее всего, Асенсио летом всё же покинет «Реал». В услугах полузащитника заинтересованы многие европейские клубы. Напомним, что действующее соглашение Марко со «сливочными» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Марко Асенсио провёл в испанской лиге 24 встречи и отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Марко Асенсио
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