«Реал» готов продать Асенсио

Руководители мадридского «Реала» готовы летом расстаться с испанским полузащитником Марко Асенсио.

По информации издания Marca, стороны готовы в ближайшее время обсудить будущее Марко в «королевском клубе», но, скорее всего, Асенсио летом всё же покинет «Реал». В услугах полузащитника заинтересованы многие европейские клубы. Напомним, что действующее соглашение Марко со «сливочными» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Марко Асенсио провёл в испанской лиге 24 встречи и отметился восемью забитыми мячами.