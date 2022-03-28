«Реал» выдвинул ультиматум Марко Асенсио. Если футболист не подпишет новый контракт до 30 июня, его выставят на трансфер.

Соглашение 26-летнего игрока с «Реалом» заканчивается через 18 месяцев. Сообщается, что футболистом интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль».

Согласно Sport, «Реал» стремится сохранить Асенсио и предложил ему новый контракт с той же зарплатой, которую он получает в настоящее время, но с возможностью зарабатывать дополнительные 1,5 миллиона евро в год в виде бонусов.

Проблема в том, что Асенсио якобы хочет повышения зарплаты. Он лучший бомбардир команды после Карима Бензема и Винисиуса Жуниора, и считается, что он хочет больше денег, чтобы отразить его важность для команды.

Однако «Реал» не готов удовлетворить его требования и предупредил Асенсио, что его текущее предложение будет действовать до 30 июня, после чего он будет продан, если не подпишет новое.