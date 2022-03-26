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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта назвал четыре основных трансфера «Барселоны» этим летом

26 Марта 2022 • 14:38 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал четыре основных трансфера клуба на грядущее лето.

Соглашение с полузащитником «Милана» Франком Кесси уже достигнуто, и ожидается, что центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен вскоре последует его примеру.

Его одноклубник по клубу Сесар Аспиликуэта остается главной целью, как и правый защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи.

«Мы завершим как минимум четыре подписания, — сказал Лапорта в интервью El Periodico. — Идея состоит в том, чтобы усилить атаку, полузащиту и оборону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Сесар Аспиликуэта Андреас Кристенсен Франк Кесси Нуссер Мазрауи
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