Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара близок к переходу в «Атлетико» в качестве свободного агента.

Контракт Бубакара Камара с «Марселем» истечет 30 июня Футболист не хочет продолжать карьеру во Франции, сообщает GOAL. По данным издания, в гонке за подписание игрока лидирует мадридский «Атлетико».

Испанский клуб пытался ранее выкупить полузащитника, предлагая французам 5 миллионов евро. Но тогда договориться не удалось. Таким образом, летом Камара может перейти в испанскую команду бесплатно. В этом сезоне в Лиге 1 Камара провел 25 матчей и забил 1 гол.