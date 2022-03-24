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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бубакар Камара близок к переходу в «Атлетико»

24 Марта 2022 • 19:08 Комментировать

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара близок к переходу в «Атлетико» в качестве свободного агента.

Контракт Бубакара Камара с «Марселем» истечет 30 июня Футболист не хочет продолжать карьеру во Франции, сообщает GOAL. По данным издания, в гонке за подписание игрока лидирует мадридский «Атлетико».

Испанский клуб пытался ранее выкупить полузащитника, предлагая французам 5 миллионов евро. Но тогда договориться не удалось. Таким образом, летом Камара может перейти в испанскую команду бесплатно. В этом сезоне в Лиге 1 Камара провел 25 матчей и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель Бубакар Камара
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