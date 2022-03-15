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Чемпионат Испании. Ла Лига

Триппьер о Симеоне: Я ложился спать, а он звонил и разговаривал о футболе. Он помешан на нём

15 Марта 2022 • 10:40 Комментировать

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал BBC Radio 5 Live, какого это – тренироваться и играть под руководством Диего Симеоне.

«Были времена, когда я уже готовился ко сну или спал. Он начинал звонить .Это безумие, которое я никогда раньше не испытывал. Я пытаюсь заснуть, а он говорит о вещах, которые можно улучшить», - поделился своими впечатлениями Триппьер.

Защитник отметил, что был очень рад играть в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне, наблюдать его экспрессивность на тренировках и во время матчей.

«В каждый момент он сходит с ума по футболу. Он невероятный менеджер и мне просто повезло работать с ним, потому что я многому у него научился», - сказал защитник.

В составе «Атлетико» Триппьер выиграл чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Киран Триппьер
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