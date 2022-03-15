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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» подписал Луиса Энрике из «Флуминенсе»

15 Марта 2022 • 09:55 Комментировать

Испанский «Бетис» подписал бразильца Луиса Энрике. Об этом сообщил президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур. Футболист отправится в Андалусию летом, когда завершится кампания «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес. Сумма трансфера составляет 13 миллионв евро.

21-летний футболист, родившийся в Петрополисе, Рио-де-Жанейро, присоединился к «Флуминенсе» в возрасте одиннадцати лет и дебютировал в первой команде в 2020 году, когда вышел на замену против «Палмейраса». В том же году он подписал с клубом контракт до 2025 года. Он забил десять голов и сделал десять передач в 93 играх за «Флуминенсе».

«Бетис» в настоящее время занимает шестое место в Ла Лиге и вышел в финал Кубка Испании, а также продолжает борьбу в Лиге Европы.

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Бетис Флуминенсе
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