«Бетис» подписал Луиса Энрике из «Флуминенсе»

Испанский «Бетис» подписал бразильца Луиса Энрике. Об этом сообщил президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур. Футболист отправится в Андалусию летом, когда завершится кампания «Флуминенсе» в Кубке Либертадорес. Сумма трансфера составляет 13 миллионв евро.

21-летний футболист, родившийся в Петрополисе, Рио-де-Жанейро, присоединился к «Флуминенсе» в возрасте одиннадцати лет и дебютировал в первой команде в 2020 году, когда вышел на замену против «Палмейраса». В том же году он подписал с клубом контракт до 2025 года. Он забил десять голов и сделал десять передач в 93 играх за «Флуминенсе».

«Бетис» в настоящее время занимает шестое место в Ла Лиге и вышел в финал Кубка Испании, а также продолжает борьбу в Лиге Европы.