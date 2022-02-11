Талантливый хавбек каталонской «Барселоны» Рики Пуч попал в курьезную ситуацию. Воспитанник клуба дал, наверное, самый необычный автограф в своей карьере.

Футболист находился в личном автомобиле, когда к нему подбежал один из болельщиков, держа в руках живую свинью. Фанат попросил Пуча расписаться на животном, что игрок и сделал. При этом свинья была одета в экипировку национальной сборной Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл десять матчей, не отметившись голевыми действиями. Рики связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до лета 2023 года.