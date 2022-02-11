Талантливый хавбек каталонской «Барселоны» Рики Пуч попал в курьезную ситуацию. Воспитанник клуба дал, наверное, самый необычный автограф в своей карьере.
Футболист находился в личном автомобиле, когда к нему подбежал один из болельщиков, держа в руках живую свинью. Фанат попросил Пуча расписаться на животном, что игрок и сделал. При этом свинья была одета в экипировку национальной сборной Испании.
В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл десять матчей, не отметившись голевыми действиями. Рики связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до лета 2023 года.
Riqui Puig firmando autógrafo a cerdo. pic.twitter.com/KFmi42yNbr— David Valdearenas (@DavidValdearen1) February 10, 2022
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