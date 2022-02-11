«Барселона» нашла альтернативу Холанну в испанском клубе

Нападающий «Реала Сосьедад» Александр Исак находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» предпримут попытку подписать шведского игрока, если не получится договориться о трансфере Эрлинга Холанна.

По информации Diario Sport, сам Исак также заинтересован в переезде на «Камп Ноу». В его трудовом договоре с «Реалом Сосьедад» указана сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро. Действующий контракт 22-летнего скандинава рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Исак не блещет результативностью. В 19 проведенных встречах форвард отметился лишь четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.