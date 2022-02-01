Карраско отказался покидать «Атлетико»

Бельгийский вингер «Атлетико» Янник Феррейра Карраско имел предложения от ряда клубов, но решил остаться на «Ванда Метрополитано».

На Пини Захави, который является агентом игрока, выходили клубы АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед», который в панике хотел привести топ-игроков в это трансферное окно.

В любом случае, Карраско ответил твёрдым «нет» командам из Англии, показав преданность «матрасникам» и тренеру Диего Симеоне.

Единственным решением для потенциальных покупателей была активация отступных, но цифра в 60 миллионов евро оказалась непосильной.

Но следующим летом всё может быть иначе. Агент Карраско – Захави сделал возможным переход Неймара в «ПСЖ», Давида Алабы в «Реал» и Томаса Тухеля в «Челси». Нужно учитывать, что агент может выбить из потенциального покупателя выгодное предложение.