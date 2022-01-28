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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может переименовать свой стадион

28 Января 2022 • 00:05 Комментировать

«Барселона» ведет переговоры о спонсорском соглашении со Spotify, и, согласно Catalunya Radio и Mundo Deportivo, сделка будет заключаться не только в том, что шведская музыкальная компания станет титульным спонсором на футболках «Барселоны», но и на «Камп Ноу».

Это значит, что стадион может быть переименован в «Камп Ноу Spotify». Соглашение не будет таким долгосрочным, как хотелось бы руководству «сине-гранатовых». При идеальных условиях коммерческое соглашение такого типа заключалось бы на срок от 15 до 30 лет, но в отсутствие партнера, готового согласиться на эти условия, они, скорее всего, будут краткосрочными.

Прямо сейчас переговоры между клубом и Spotify ведутся о том, что шведская компания будет занимать почетное место на лицевой стороне футболки первой команды и на спине тренировочной формы. Некоторые просочившиеся детали намекают на то, что сделка оценивается от 60 до 65 миллионов евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Камп Ноу
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