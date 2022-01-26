«Барселона» не хочет отпускать Нето, несмотря на его желание уйти из клуба

Запасной голкипер «Барселоны» Норберту Мурара Нето очень хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно из-за того, что он не думает, что ему будет предоставлено больше игрового времени до конца сезона, об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» не хочет терять своего вратаря. В руководстве обеспокоены тем, что, если основной голкипер Марк-Андре тер Стеген получит травму, каталонцы останутся без качественной замены. Впереди еще полсезона, и им предстоит сыграть еще много матчей как в Ла Лиге, так и в Лиге Европы.

Нето всегда играл хорошо, когда бы он ни выходил в течение трех сезонов в «Барселоне», но за все это время он сыграл только в 20 матчах. Если он уйдет, третий голкипер каталонцев, Иньяки Пенья, останется на «Камп Ноу», несмотря на интерес со стороны «Осасуны» и турецкого «Галатасарая».