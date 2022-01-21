​Экс-игрок «Челси» Оскар рассказал, в чём проблема его трансфера в «Барселону»

Известный главным образом по выступлениям за английский «Челси» полузащитник Оскар может вернуться в Европу. Интерес к 30-летнему бразильцу из «Шанхай СИПГ» проявляет «Барселона». Сам футболист высказался на этот счёт.

«Насколько мне известно, переговоры с «Барселоной» ещё не завершены. Проблема в том, что у них есть проблемы с регистрацией футболистов. Им нужно, чтобы какие-то футболисты ушли», - слова Оскара приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TNT Brasil.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Оскара в 18 миллионов евро.