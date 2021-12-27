«Барселона» является одним из претендентов на подписание Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Херард Ромеро, президент каталонского клуба Жоан Лапорта помешан на идее подписания Холанна. Он сопоставляет потенциальный трансфер норвежца с давним трансфером Роналдиньо. Лапорта считает, что эта сделка даст столь же положительный эффект.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сам Эрлинг Холанн предпочитает перейти как раз в «Барселону». В каталонском клубе норвежец может стать основной фигурой в новом проекте.