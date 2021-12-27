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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта сопоставляет потенциальный трансфер Холанна с трансфером Роналдиньо слухи

27 Декабря 2021 • 16:46 Комментировать

«Барселона» является одним из претендентов на подписание Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Херард Ромеро, президент каталонского клуба Жоан Лапорта помешан на идее подписания Холанна. Он сопоставляет потенциальный трансфер норвежца с давним трансфером Роналдиньо. Лапорта считает, что эта сделка даст столь же положительный эффект.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сам Эрлинг Холанн предпочитает перейти как раз в «Барселону». В каталонском клубе норвежец может стать основной фигурой в новом проекте.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Боруссия Дортмунд Жоан Лапорта Эрлинг Холанн
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