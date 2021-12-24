Восемь игроков на выход: «Барселона» определилась с теми, кто покинет клуб

В каталонской «Барселоне» сформировали окончательный список из игроков, которые будут проданы в зимнее трансферное окно. Согласно данным Sport.es, «сине-гранатовые» готовы избавиться сразу от восьми футболистов.

Руководство и тренерский штаб команды больше не рассчитывают на Серджино Деста, Самуэля Юмтити, Клемана Ленгле, Оскара Мингесу, Иньяки Пену, Филиппе Коутиньо, Люка де Йонга и Нето.

Каталонский клуб хочет серьезно обновить состав, чтобы спасти этот сезон. Команда уже провалилась в Лиге чемпионов, вылетев из турнира на групповой стадии. Что касается Ла Лиги, то подопечные Хави Эрнандеса занимают лишь седьмое место после 18 туров. «Барса» отстает от лидирующего «Реала» на 18 очков.

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