Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Восемь игроков на выход: «Барселона» определилась с теми, кто покинет клуб

24 Декабря 2021 • 10:58 Комментировать

В каталонской «Барселоне» сформировали окончательный список из игроков, которые будут проданы в зимнее трансферное окно. Согласно данным Sport.es, «сине-гранатовые» готовы избавиться сразу от восьми футболистов.

Руководство и тренерский штаб команды больше не рассчитывают на Серджино Деста, Самуэля Юмтити, Клемана Ленгле, Оскара Мингесу, Иньяки Пену, Филиппе Коутиньо, Люка де Йонга и Нето.

Каталонский клуб хочет серьезно обновить состав, чтобы спасти этот сезон. Команда уже провалилась в Лиге чемпионов, вылетев из турнира на групповой стадии. Что касается Ла Лиги, то подопечные Хави Эрнандеса занимают лишь седьмое место после 18 туров. «Барса» отстает от лидирующего «Реала» на 18 очков.

Моуринью нацелился на игрока «Барселоны», попавшего в немилость Хави

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Люк Де Йонг Нето Филиппе Коутиньо Самуэль Юмтити Серджино Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
09:09 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на восходящую звезду немецкого футбола 1
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Барселона» готовят громкую сделку 1
00:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелена приобрести футболиста из Сегунды слухи
00:03 · Испания. Ла Лига
Пять игроков «Реала» сдали отрицательные тесты на COVID-19 и вернутся в основную группу команды
23 Декабря
22:48 · Испания. Ла Лига
Дель Боске назвал лучших игроков в Испании на данный момент
22:42 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Триппьера
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Баварией» за защитника «Барселоны» слухи
19:31 · Испания. Ла Лига
​Кунде отделался минимальной дисквалификацией за бросок мяча в лицо Альбы
16:40 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» скоро объявит о новом контракте с Дембеле, игрок согласился на сокращение зарплаты слухи
14:58 · Испания. Ла Лига
​Симеоне возглавил «Атлетико» ровно 10 лет назад
13:20 · Англия. Премьер-лига
Кавани заинтересовал ещё один испанский топ-клуб
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на игрока «Барселоны», которого решил выдворить Хави 1
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на вингера «Барселоны»
11:22 · Италия. Серия А
Коутиньо может продолжить карьеру в гранде Серии А 10
09:03 · Испания. Ла Лига
Симеоне обозначил трансферную цель «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем