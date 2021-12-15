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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью нацелился на игрока «Барселоны», попавшего в немилость Хави

15 Декабря 2021 • 09:24 Комментировать

У флангового защитника каталонской «Барселоны» Серджино Деста появился вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате.

По информации ESPN, в подписании американского легионера заинтересована «Рома». Наставник римлян Жозе Моуринью лично настаивает на трансфере 21-летнего футболиста.

«Сине-гранатовые» включили Деста в список игроков, с которыми готовы расстаться в январское трансферное окно. Новый рулевой каталонцев Хави не видит игрока в своих построениях.

Дест присоединился к «Барселоне» в прошлом году, подписав контракт до лета 2025 года.

В этом сезоне Ла Лиги Серджино провел 12 матчей и отдал три ассиста.

Гранды АПЛ поборются за игрока «Барселоны»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жозе Моуринью Хави Эрнандес Серджино Дест
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