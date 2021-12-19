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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нападающий «Гранады» стал самым возрастным игроком, когда-либо оформлявшем хет-трик в Ла Лиге

19 Декабря 2021 • 20:03 Комментировать
Гранада
4:1
Мальорка
окончен

Противостояние между «Гранадой» и «Мальоркой» в 18-м туре чемпионата Испании запомнилось уникальным событием – нападающий хозяев поля Хорхе Молина отметился хет-триком, установив рекорд первенства.

Форвард вписал свое имя в истории как самый возрастной футболист, когда-либо забивавший три мяча в одном матче Ла Лиги – на тот момент ему было 39 лет и 241 день. Таким образом, пал рекорд, установленный в 2019 году Хоакином Санчесом, ведь Молина оказался почти на год старше знаменитого вингера «Бетиса».

Добавим, что эта победа позволила «Гранаде» оторваться от зоны вылета в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Хорхе Молина
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окончен Гранада 4:1 Мальорка 2.50 3.15 3.00
окончен Атлетик Б 3:2 Бетис 2.10 3.40 3.55
19.12  20:30 Хетафе ... Осасуна 2.40 3.05 3.25
19.12  23:00 Реал Мадрид ... Кадис 1.17 7.50 15.50
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