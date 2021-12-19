Нападающий «Гранады» стал самым возрастным игроком, когда-либо оформлявшем хет-трик в Ла Лиге

Противостояние между «Гранадой» и «Мальоркой» в 18-м туре чемпионата Испании запомнилось уникальным событием – нападающий хозяев поля Хорхе Молина отметился хет-триком, установив рекорд первенства.

Форвард вписал свое имя в истории как самый возрастной футболист, когда-либо забивавший три мяча в одном матче Ла Лиги – на тот момент ему было 39 лет и 241 день. Таким образом, пал рекорд, установленный в 2019 году Хоакином Санчесом, ведь Молина оказался почти на год старше знаменитого вингера «Бетиса».

Добавим, что эта победа позволила «Гранаде» оторваться от зоны вылета в турнирной таблице.