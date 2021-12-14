Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Подписать француза рассчитывает «Бенфика». По данным испанского издания Sport, лиссабонцы снова попытаются заполучить Юмтити после неудачной летней попытки.

Отмечается, что «Бенфике» важно усилить оборонительную линию после травмы Лукаса, порвавшего связку колена в ноябре.

В сезоне 2021/2022 Самуэль Юмтити провёл за «Барселону» только один матч, сыграв против «Осасуны» на минувших выходных.

Напомним, что «Бенфика» пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, опередив в своей группе «Барселону». В 1/8 финала лиссабонцы сыграют против голландского «Аякса».