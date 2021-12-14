Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Бенфика» хочет подписать защитника «Барселоны» слухи

14 Декабря 2021 • 18:17 Комментировать

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Подписать француза рассчитывает «Бенфика». По данным испанского издания Sport, лиссабонцы снова попытаются заполучить Юмтити после неудачной летней попытки.

Отмечается, что «Бенфике» важно усилить оборонительную линию после травмы Лукаса, порвавшего связку колена в ноябре. 

В сезоне 2021/2022 Самуэль Юмтити провёл за «Барселону» только один матч, сыграв против «Осасуны» на минувших выходных.

Напомним, что «Бенфика» пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, опередив в своей группе «Барселону». В 1/8 финала лиссабонцы сыграют против голландского «Аякса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Самуэль Юмтити трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
18:17 · Испания. Ла Лига
​«Бенфика» хочет подписать защитника «Барселоны» слухи
14:47 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» сообщил о травме Гризманна
13:38 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро – ожидается, что аргентинец завершит карьеру
13:30 · Испания. Ла Лига
​Отец де Йонга объяснил, почему игрок вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию»
11:54 · Германия. Бундеслига
​Тер Штеген может оказаться в «Баварии» слухи
11:31 · Испания. Ла Лига
​«Реал» не объявит о подписании Мбаппе в ближайшие месяцы из-за жеребьёвки Лиги чемпионов 1
10:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» обсудил с Райолой трансфер Холанна
09:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» передумала продавать де Йонга
09:23 · Испания. Ла Лига
Адейеми ответил на вопрос о переходе в «Барселону»
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» начал переговоры с нападающим «Реала»
00:58 · Испания. Ла Лига
«Кадис» не удержал победу над «Гранадой»
00:15 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Реала» стоя аплодировали 36-летнему Модричу после матча с «Атлетико» 1
13 Декабря
12:47 · Испания. Ла Лига
Агуэро, испытывающий проблемы с сердцем, вынес решение по своей карьере
11:50 · Англия. Премьер-лига
Три игрока «Челси» могут усилить «Барселону» 2
11:40 · Испания. Ла Лига
На счету Бензема 45 голов в 2021 году, лишь четверо забили больше
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: