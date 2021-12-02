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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» обозначили позицию по Дембеле

02 Декабря 2021 • 09:31 Комментировать

В каталонской «Барселоне» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с французским вингером Усманом Дембеле. Об этом в разговоре с журналистами поведал представитель «сине-гранатовых» Ферран Ревертер.

«У нас есть возможность продлить соглашение с этим футболистом. Однако это может занять больше времени, чем ожидалось. Пока ситуация такова. Клуб работает в этом направлении», - передает слова исполнительного директора каталонцев портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле.

Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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