В «Барселоне» обозначили позицию по Дембеле

В каталонской «Барселоне» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с французским вингером Усманом Дембеле. Об этом в разговоре с журналистами поведал представитель «сине-гранатовых» Ферран Ревертер.

«У нас есть возможность продлить соглашение с этим футболистом. Однако это может занять больше времени, чем ожидалось. Пока ситуация такова. Клуб работает в этом направлении», - передает слова исполнительного директора каталонцев портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле.

Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает летом 2022 года.