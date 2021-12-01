​Серхи Роберто перенесёт операцию

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Операция Серхи Роберто пройдёт на днях в Финляндии. Она понадобилась из-за полученной 29-летним футболистом травмы мышцы правого бедра.

В последний раз Серхи Роберто выходил на футбольное поле 27 октября. Всего в сезоне 2021/2022 защитник успел провести за «Барселону» 12 матчей. В них он записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Барселона» занимает только седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.