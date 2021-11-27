Анчелотти - о трансферах: «У руководства «Реала» большие планы на лето»

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилиться по завершении нынешнего сезона. Об этом в разговоре с испанскими журналистами поведал наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Этой зимой завершится реконструкция «Сантьяго Бернабеу». У руководства клуба большие планы на летнее трансферное окно. Подпишем ли мы Холанна и Мбаппе? Пока не могу сказать. Давайте обсудим это ближе к лету», - приводит слова итальянского специалиста газета Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что приоритетным вариантом продолжения карьеры Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна является как раз «Реал».