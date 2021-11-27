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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти - о трансферах: «У руководства «Реала» большие планы на лето»

27 Ноября 2021 • 14:24 Комментировать

Мадридский «Реал» планирует серьезно усилиться по завершении нынешнего сезона. Об этом в разговоре с испанскими журналистами поведал наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Этой зимой завершится реконструкция «Сантьяго Бернабеу». У руководства клуба большие планы на летнее трансферное окно. Подпишем ли мы Холанна и Мбаппе? Пока не могу сказать. Давайте обсудим это ближе к лету», - приводит слова итальянского специалиста газета Marca.

Ранее в СМИ сообщалось, что приоритетным вариантом продолжения карьеры Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна является как раз «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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