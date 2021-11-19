«Барселона» нацелилась на форварда, которым интересуется «Зенит»

Каталонская «Барселона», испытывающая нехватку нападающих, продолжает рассматривать кандидатуры потенциальных новичков. По данным Mundo Deportivo, в поле зрения скаутов «сине-гранатовых» попал 23-летний бразильский форвард Артур Кабрал, выступающий в Швейцарии за «Базель».

Источник отмечает, что каталонцы уже вступили в переговоры с представителями нападающего. «Барса» хочет оформить переход Кабрала в январское трансферное окно. Сумма сделки оценивается в восемь миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 бразилец демонстрирует потрясающую результативность. На его счету 23 гола и восемь ассистов в 24 играх за «Базель».

Стоит напомнить, что интерес к нападающему проявляет петербургский «Зенит».