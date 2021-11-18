Бензема хочет получить «Золотой мяч»

Форвард «Реала» Карим Бензема признался, что хотел бы получить «Золотого мяч». Он рассчитывает, что рано или поздно завоюет награду.

«Посмотрим, как все сложится. Рассчитываю, что награда будет моей. Доволен, что у меня есть шанс бороться за такой приз.

Играя в футбол, я становлюсь счастливым. Рад, что забиваю голы. Хочу, чтобы ничего не менялось. С нашим составом нам надо удачно выступить на мундиале. Постараемся как следует подготовиться. Чемпионат мира - одна из наших целей", - цитирует Бензема Eurosport.

В нынешнем сезоне Карим в 15 поединках забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач.