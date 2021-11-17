Хави назвал звёздного игрока, которого не хочет видеть в «Барселоне»

Очередной голландский футболист попал в немилость новому наставнику «Барселоны» Хави Эрнандесу. По сообщениям портала Goal.com, специалист задумался о расставании с полузащитником Френки де Йонгом.

Хавбек не вписывается в планы нового тренерского штаба, а потому может быть продан в зимнее трансферное окно. Вырученные средства «сине-гранатовые» планируют потратить на усиление состава в январе.

Ранее сообщалось, что Хави также не заинтересован в сотрудничестве с Люком де Йонгом и Мемфисом Депаем.

В текущем сезоне Ла Лиги Френки сыграл девять матчей и отдал два ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.