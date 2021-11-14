«Барселона» вступила в переговоры с Адейеми

Перспективный немецкий форвард Карим Адейеми, ныне выступающий в Австрии за «Зальцбург», может перебраться испанскую Ла Лигу, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

Как сообщает в твиттер-аккаунте инсайдер Флориан Плеттенберг, «сине-гранатовые» уже вступили в переговоры с представителями 19-летнего бомбардира. Новый наставник «Барсы» Хави Эрнандес поддерживает инициативу клуба, ему нравится игра Адейеми.

Впрочем, подписать Карима каталонцам будет нелегко, поскольку игрок находится в сфере интересов многих европейских грандов. Трансфер Адейеми интересен мадридскому «Реалу», дортмундской «Боруссии», «ПСЖ» и мадридскому «Атлетико».