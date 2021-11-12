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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону»

12 Ноября 2021 • 17:55 Комментировать

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста заявил о своём желании вернуться в каталонский клуб.

Напомним, что с 2018 года Иньеста выступает за японский клуб «Виссел Кобе». Сейчас полузащитнику 37лет.

«Я не знаю, что случится в будущем, но я хотел бы в какой-то момент своей карьеры вернуться в «Барселону». Не знаю, в каком качестве.

Хотел бы вернуться в «Барселоной», в свой дом, чтобы иметь возможность помогать клубу тем или иным способом. Но никто не знает будущего», - поделился своими мыслями Иньеста. Слова игрока приводит испанский Sport.

Напомним, что в начале этой недели главным тренером «Барселоны» стал Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста
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