​Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону»

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста заявил о своём желании вернуться в каталонский клуб.

Напомним, что с 2018 года Иньеста выступает за японский клуб «Виссел Кобе». Сейчас полузащитнику 37лет.

«Я не знаю, что случится в будущем, но я хотел бы в какой-то момент своей карьеры вернуться в «Барселону». Не знаю, в каком качестве.

Хотел бы вернуться в «Барселоной», в свой дом, чтобы иметь возможность помогать клубу тем или иным способом. Но никто не знает будущего», - поделился своими мыслями Иньеста. Слова игрока приводит испанский Sport.

Напомним, что в начале этой недели главным тренером «Барселоны» стал Хави.