В понедельник Хави был представлен как главный тренер «Барселоны», а на следующий день он приступил к работе с командой. Пресс-служба «сине-гранатовых» опубликовала в «Твиттере» целый ряд фотографий и видео, показав и общение Хави с командой, и его первый выход на тренировочное поле клубной базы.

First day at the office pic.twitter.com/UlCRpT4Cgz

First training with our new manager! pic.twitter.com/sWYzDTmHqY