Алвес и Пуйоль могут войти в тренерский штаб «Барселоны»

Новоиспеченный наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может пригласить в свой тренерский штаб ветеранов клуба. Об этом в беседе с прессой рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Руководитель поведал, что в каталонский гранд могут вернуться бывшие защитники команды Дани Алвес и Карлес Пуйоль.

«Если они понадобятся Хави, то мы сделаем им предложение», - цитирует Лапорту AS.

В понедельник, 8 ноября, на стадионе «Камп Ноу» состоялась презентация Эрнандеса в качестве главного тренера «сине-гранатовых». На этом посту испанец сменил голландца Рональда Кумана.