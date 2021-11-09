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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес и Пуйоль могут войти в тренерский штаб «Барселоны»

09 Ноября 2021 • 12:43 Комментировать

Новоиспеченный наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может пригласить в свой тренерский штаб ветеранов клуба. Об этом в беседе с прессой рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Руководитель поведал, что в каталонский гранд могут вернуться бывшие защитники команды Дани Алвес и Карлес Пуйоль.

«Если они понадобятся Хави, то мы сделаем им предложение», - цитирует Лапорту AS.

В понедельник, 8 ноября, на стадионе «Камп Ноу» состоялась презентация Эрнандеса в качестве главного тренера «сине-гранатовых». На этом посту испанец сменил голландца Рональда Кумана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Жоан Лапорта Карлес Пуйоль
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