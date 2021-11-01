«Барселона» решила продать тер Штегена

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, который является первым номером каталонской «Барселоны», может сменить клубную прописку. По сообщению Todofichajes, в стане «сине-гранатовых» считают, что вратарь стал постепенно сдавать. Клуб готов рассмотреть предложения от желающих приобрести футболиста.

Каталонцы планируют выручить с трансфера тер Штегена порядка 55 миллионов евро. Заинтересованность в услугах 29-летнего стража ворот заинтересована мюнхенская «Бавария».

Марк-Андре выступает за «Барселону» с лета 2014 года. Действующее трудовое соглашение немца с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2025 года.