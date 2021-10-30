«Барселона» хочет подписать полузащитника «Атлетико»

Хавбек мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес, играющий в этом сезоне на правах аренды за лондонский «Челси», имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. В трансфере полузащитника заинтересована каталонская «Барселона», утверждает Todofichajes.

В свою очередь Ньигес хотел бы попробовать силы в сине-гранатовой футболке. Сауль является поклонником Хави Эрнандеса, которого активно сватают на пост рулевого каталонской команды.

Однако камнем преткновения может стать трансферная стоимость полузащитника. Его переход оценивается в 40 миллионов евро. «Барса» сейчас испытывает финансовые трудности, а потому вряд ли сможет позволить себе такие траты.