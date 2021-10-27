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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» разгромлена «Бетисом»

27 Октября 2021 • 23:03 Комментировать
Бетис
4:1
Валенсия
окончен

Провальная серия «Валенсии» не прервалась в 11-м туре Ла Лиги. «Летучие мыши» приехали на матч с разыгравшимся «Бетисом» и пропустили по два гола в середине каждого тайма. Борха Иглесиас оформил дубль до перерыва, также забивали Херман Песселья и Хуанми у севильцев и Габриэль Паулиста у противника - 4:1.

«Бетис» с 21 очком лидирует вместе с «Севильей» и «Реал Сосьедадом». Россиянин Денис Черышев не играл из-за травмы.

Протокол игры  
Бетис 4:1 Валенсия
(1:0) Иглесиас Борха 14'    
(2:0) Иглесиас Борха 30'    
    39' Габриэль Паулиста (2:1)
(3:1) Песселья Херман 61'    
(4:1) Хуанми Мигель 68'    
Браво Клаудио Монтойя Мартин Песселья Херман Виктор Руис   37' Морено Алекс Гидо Родригес   54'   63' (Гуардадо Андрес (   63') Карвалью Вилльям   84' (Виллиан Жозе (   84') Каналес Серхио Фекир Набиль   74' (Руибаль Айтор (   74') Хуанми Мигель   74' (Хоакин Санчес (   74') Иглесиас Борха   84' (Гонсалес Роберто (   84')
Запасные: Лаинес Диего Тельо Кристиан Миранда Хуан Бельерин Эктор Силва Руи Родри Родриго Бартра Марк
Силлессен Яспер Фулкье Димитри   73' Габриэль Паулиста   45' (Дьякаби Муктар (   45') Альдерете Омар   12' Гайя Хосе Гуэдеш Гонсалу   70'   75' (Рачич Урош (   75') Васс Даниэль   75' (Вальехо Ману (   75'   77') Гильямон Уго   49' Васкес Хесус   60' (Кошта Элдер (   60') Андре Маркос Дуро Уго   60' (Муса Юнус (   60')
Запасные: Гонсалес Уго Пиччини Кристиано Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Бланко Алехандро
27 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Валенсия Бетис
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окончен Райо Вальекано 1:0 Барселона
окончен Мальорка 1:1 Севилья
окончен Бетис 4:1 Валенсия
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
окончен Реал Мадрид 0:0 Осасуна
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе
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