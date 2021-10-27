«Валенсия» разгромлена «Бетисом»

Провальная серия «Валенсии» не прервалась в 11-м туре Ла Лиги. «Летучие мыши» приехали на матч с разыгравшимся «Бетисом» и пропустили по два гола в середине каждого тайма. Борха Иглесиас оформил дубль до перерыва, также забивали Херман Песселья и Хуанми у севильцев и Габриэль Паулиста у противника - 4:1.

«Бетис» с 21 очком лидирует вместе с «Севильей» и «Реал Сосьедадом». Россиянин Денис Черышев не играл из-за травмы.