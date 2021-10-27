«Валенсия» разгромлена «Бетисом»

Провальная серия «Валенсии» не прервалась в 11-м туре Ла Лиги. «Летучие мыши» приехали на матч с разыгравшимся «Бетисом» и пропустили по два гола в середине каждого тайма. Борха Иглесиас оформил дубль до перерыва, также забивали Херман Песселья и Хуанми у севильцев и Габриэль Паулиста у противника - 4:1.
«Бетис» с 21 очком лидирует вместе с «Севильей» и «Реал Сосьедадом». Россиянин Денис Черышев не играл из-за травмы.
Протокол игры
|(1:0) Иглесиас Борха 14'
|(2:0) Иглесиас Борха 30'
|39' Габриэль Паулиста (2:1)
|(3:1) Песселья Херман 61'
|(4:1) Хуанми Мигель 68'
Браво Клаудио • Монтойя Мартин • Песселья Херман • Виктор Руис • 37'Морено Алекс • Гидо Родригес 54' 63' ( Гуардадо Андрес ( 63') • Карвалью Вилльям 84' ( Виллиан Жозе ( 84') • Каналес Серхио • Фекир Набиль 74' ( Руибаль Айтор ( 74') • Хуанми Мигель 74' ( Хоакин Санчес ( 74') • Иглесиас Борха 84' ( Гонсалес Роберто ( 84')
Запасные: Лаинес Диего • Тельо Кристиан • Миранда Хуан • Бельерин Эктор • Силва Руи • Родри Родриго • Бартра Марк
Силлессен Яспер • Фулкье Димитри • 73'Габриэль Паулиста 45' ( Дьякаби Муктар ( 45') • Альдерете Омар • 12'Гайя Хосе • Гуэдеш Гонсалу 70' 75' ( Рачич Урош ( 75') • Васс Даниэль 75' ( Вальехо Ману ( 75' ) • 77'Гильямон Уго • 49'Васкес Хесус 60' ( Кошта Элдер ( 60') • Андре Маркос • Дуро Уго 60' ( Муса Юнус ( 60')
Запасные: Гонсалес Уго • Пиччини Кристиано • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Бланко Алехандро
27 октября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).