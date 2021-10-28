Безвыигрышная серия «Валенсии» достигла семи матчей

В 11-м туре Примеры «Валенсия» вновь разочаровала своих поклонников. Команда уступила «Бетису» со счётом 1:4.

«Летучие мыши» пропустили по два мяча в середине каждого тайма. Борха Иглесиас отметился дублем до перерыва, также голы забили Херман Песселья и Хуанми у севильцев и Габриэль Паулиста – у противника.

Стоит отметить, что этот поединок стал седьмым кряду, в котором «Валенсия» не смогла одержать победу.

Последний раз команда выигрывала 12 сентября. Тогда «Валенсия» взяла верх над «Осасуной» со счётом 4:1.

На текущий момент клуб находится на 11-й позиции в таблице Ла Лиги, набрав 13 пунктов.