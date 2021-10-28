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Чемпионат Испании. Ла Лига

Безвыигрышная серия «Валенсии» достигла семи матчей

28 Октября 2021 • 00:16 Комментировать
Бетис
4:1
Валенсия
окончен

В 11-м туре Примеры «Валенсия» вновь разочаровала своих поклонников. Команда уступила «Бетису» со счётом 1:4.

«Летучие мыши» пропустили по два мяча в середине каждого тайма. Борха Иглесиас отметился дублем до перерыва, также голы забили Херман Песселья и Хуанми у севильцев и Габриэль Паулиста – у противника.

Стоит отметить, что этот поединок стал седьмым кряду, в котором «Валенсия» не смогла одержать победу.

Последний раз команда выигрывала 12 сентября. Тогда «Валенсия» взяла верх над «Осасуной» со счётом 4:1.

На текущий момент клуб находится на 11-й позиции в таблице Ла Лиги, набрав 13 пунктов.


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия
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окончен Мальорка 1:1 Севилья
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27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
окончен Реал Мадрид 0:0 Осасуна
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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