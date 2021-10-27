«Вильярреал» чудом не проиграл третий матч Ла Лиги кряду

«Вильярреал» продолжает «тонуть» в чемпионате Испании. Во вторник команда Унаи Эмери принимала балансирующий на грани зоны вылета «Кадис» и едва не проиграла в третий раз кряду. У аутсайдера хет-трик оформил Энтони Лосано. Лишь с 80-й минуты «субмарина» получила шанс вытащить игру - Булайе Диа сократил счет до минимума, а на шестой компенсированной минуте Арно Данджума вырвал ничью - 3:3.
Протокол игры
|Вильярреал
|3:3
|Кадис
|14' Лосано Энтони (0:1)
|(1:1) Торрес Пау II 43'
|45' Лосано Энтони (1:2)
|52' Лосано Энтони (1:3)
|(2:3) Диа Булайе 80'
|(3:3) Данджума Арно 90'
Асенхо Серхио • Марио Гаспар 61' ( Коклен Франсис ( 61' ) • 70'Манди Аисса • 20'Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 74' ( Эступиньян Первис ( 74') • Парехо Даниэль • Иборра Висенте 61' ( Орье Серж ( 61') • Тригерос Мануэль 61' ( Чуквезе Саму ( 61') • Пино Йереми • Алькасер Пако 45' 74' ( Диа Булайе ( 74') • Данджума Арно
Запасные: Гомес Мойсес • Пенья Рубен • Морено Альберто • Альбиоль Рауль • Капу Этьен • Рульи Херонимо • Раба Даниэль
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак 64' ( Санчес Сальвадор ( 64') • Ароян Вараздат • 90'Чуст Виктор • Альфонсо Луис • 32'Хименес Фали 37' 71' ( Аларкон Томас ( 71') • Чапела Иван 53' ( Акапо Карлос ( 53' ) • 89'Йонссон Йенс 53' ( Алехо Иван ( 53' ) • 60'Алекс Фернандес • Лосано Энтони 50' 71' ( Андоне Флорин ( 71') • Собрино Рубен
Запасные: Кала Хуан • Переа Альберто • Негредо Альваро • Арзамендия Сантьяго • Хиль Давид • Бастида Альваро • Мауро Маркос
26 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".