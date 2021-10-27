«Вильярреал» чудом не проиграл третий матч Ла Лиги кряду

«Вильярреал» продолжает «тонуть» в чемпионате Испании. Во вторник команда Унаи Эмери принимала балансирующий на грани зоны вылета «Кадис» и едва не проиграла в третий раз кряду. У аутсайдера хет-трик оформил Энтони Лосано. Лишь с 80-й минуты «субмарина» получила шанс вытащить игру - Булайе Диа сократил счет до минимума, а на шестой компенсированной минуте Арно Данджума вырвал ничью - 3:3.