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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» чудом не проиграл третий матч Ла Лиги кряду

27 Октября 2021 • 00:28 Комментировать
Вильярреал
3:3
Кадис
окончен

«Вильярреал» продолжает «тонуть» в чемпионате Испании. Во вторник команда Унаи Эмери принимала балансирующий на грани зоны вылета «Кадис» и едва не проиграла в третий раз кряду. У аутсайдера хет-трик оформил Энтони Лосано.  Лишь с 80-й минуты «субмарина» получила шанс вытащить игру - Булайе Диа сократил счет до минимума, а на шестой компенсированной минуте Арно Данджума вырвал ничью - 3:3.

Протокол игры  
Вильярреал 3:3 Кадис
    14' Лосано Энтони (0:1)
(1:1) Торрес Пау II 43'    
    45' Лосано Энтони (1:2)
    52' Лосано Энтони (1:3)
(2:3) Диа Булайе 80'    
(3:3) Данджума Арно 90'    
Асенхо Серхио Марио Гаспар   61' (Коклен Франсис (   61'   70') Манди Аисса   20' Торрес Пау II Педраса Альфонсо   74' (Эступиньян Первис (   74') Парехо Даниэль Иборра Висенте   61' (Орье Серж (   61') Тригерос Мануэль   61' (Чуквезе Саму (   61') Пино Йереми Алькасер Пако   45'   74' (Диа Булайе (   74') Данджума Арно
Запасные: Гомес Мойсес Пенья Рубен Морено Альберто Альбиоль Рауль Капу Этьен Рульи Херонимо Раба Даниэль
Ледесма Херемиас Карселен Исаак   64' (Санчес Сальвадор (   64') Ароян Вараздат   90' Чуст Виктор Альфонсо Луис   32' Хименес Фали   37'   71' (Аларкон Томас (   71') Чапела Иван   53' (Акапо Карлос (   53'   89') Йонссон Йенс   53' (Алехо Иван (   53'   60') Алекс Фернандес Лосано Энтони   50'   71' (Андоне Флорин (   71') Собрино Рубен
Запасные: Кала Хуан Переа Альберто Негредо Альваро Арзамендия Сантьяго Хиль Давид Бастида Альваро Мауро Маркос
26 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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окончен Алавес 1:0 Эльче
окончен Эспаньол 1:1 Атлетик Б
окончен Вильярреал 3:3 Кадис
27.10  20:00 Райо Вальекано ... Барселона 5.2 4.3 1.63
27.10  20:00 Мальорка ... Севилья 5.6 3.75 1.68
27.10  21:00 Бетис ... Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
27.10  22:30 Реал Мадрид ... Осасуна 1.46 4.9 6.6
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Сегодня, 27 Октября
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