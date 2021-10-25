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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Раскрыты слова Анчелотти Куману после «эль класико»

25 Октября 2021 • 19:22 Комментировать

В воскресенье вечером «Реал» обыграл «Барселону» на выезде в первом «эль класико» сезона со счётом 2:1. Этот результат стал очередным ударом для Рональда Кумана, которого слухи уже давно отправляют в отставку на фоне слабых выступлений команды.

После завершения «эль класико» Карло Анчелотти обнял Рональда Кумана и сказал ему: «У нас сложная работа, но мы должны продолжать её выполнять». Слова итальянского специалиста раскрыл Deportes Cuatro.

На этой неделе «Барселона» в чемпионате Испании проведёт два матча. Сначала каталонцы сыграют в гостях у «Райо Вальекано», а затем примут «Алавес».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Рональд Куман
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