​Раскрыты слова Анчелотти Куману после «эль класико»

В воскресенье вечером «Реал» обыграл «Барселону» на выезде в первом «эль класико» сезона со счётом 2:1. Этот результат стал очередным ударом для Рональда Кумана, которого слухи уже давно отправляют в отставку на фоне слабых выступлений команды.

После завершения «эль класико» Карло Анчелотти обнял Рональда Кумана и сказал ему: «У нас сложная работа, но мы должны продолжать её выполнять». Слова итальянского специалиста раскрыл Deportes Cuatro.

На этой неделе «Барселона» в чемпионате Испании проведёт два матча. Сначала каталонцы сыграют в гостях у «Райо Вальекано», а затем примут «Алавес».