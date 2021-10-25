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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании назвали фаворита на «Золотой мяч»

25 Октября 2021 • 08:27 Комментировать (1)

В Испании провели опрос, в ходе которого определили фаворита на «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Как информирует на своих страницах газета Marca, главным претендентом на престижную индивидуальную награду является экс-нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий во Франции за «ПСЖ». Кандидатуру 34-летнего аргентинца поддержали 34% респондентов. Второе место в голосовании занял форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. Его кандидатуру поддержали 26 процентов опрошенных. Топ-3 замкнул лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, набравший 11%.

В текущем году Месси отметился 40 забитыми мячами и 14 ассистами во всех турнирах.

Мбаппе рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Кто достоин выиграть «Золотой мяч» в этом году?
Лионель Месси Карим Бензема Криштиану Роналду Роберт Левандовски Кто-то другой
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Лионель Месси Карим Бензема Золотой Мяч
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
25 Октября 2021 в 09:06
чтоб он подавился своими левыми ЗМ
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