​Стало известно, какое наказание для Бензема требует прокуратура

В пятницу суд должен объявить приговор по давнему делу с шантажом Матьё Вальбуэна. Одним из подозреваемых является нападающий Карим Бензема, который выступает за мадридский «Реал». Get French Football News сообщает на своей страничке в «Твиттере» о том, что прокуратура требует для Бензема условный тюремный срок длиной в 10 месяцев, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Напомним, что Карим Бензема из-за своего отношения к этому делу долгое время не получал вызовы в сборную Франции. В этом году Дидье Дешам изменил свою позицию и вызвал нападающего в главную команду страны, учитывая его хорошую форму.