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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала стоимость Коутиньо

15 Октября 2021 • 08:59 Комментировать

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно покинет каталонскую «Барселону». Руководство «сине-гранатовых» считает, что полузащитник не нужен на «Камп Ноу». Об этом рапортует Todofichajes.

Каталонцы определились с суммой, которую хотят выручить с продажи 29-летнего футболиста. «Барселона» отпустит Коутиньо в другой клуб, если за него заплатят 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Филиппе может вернуться в АПЛ. Интерес к бразильцу проявляют «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпионата Испании хавбек провел четыре встречи. Действующее соглашение Коутиньо с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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