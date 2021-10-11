«Реал» заинтересовался игроком «ПСЖ»

Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснел Кимпембе имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом рапортует Defensa Central.

На страницах источника сообщается, что заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб подыскивает усиление в центр обороны, поскольку прошлым летом расстался с Рафаэлем Вараном и Серхио Рамосом.

Ранее сообщалось об интересе «сливочных» к защитнику «Челси» Антонио Рюдигеру.

Трансферная стоимость Кимпембе оценивается в 40 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года.