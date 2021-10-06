Тер Штеген: «Нужно перезарядиться. «Барселона», вперёд!»

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал неудачный старт каталонского клуба в текущем сезоне.

«Сложно вошли в сезон. Теперь надо всё взвесить и сделать выводы.

Надеюсь, после международной паузы наш дух будет силён. Нужно перезарядиться. Сделаем это вместе. «Барселона», вперёд!», — написал тер Штеген в «Твиттере».

В этом вратарь сыграл семь поединков за каталонский клуб во всех турнирах, пропустил 10 голов и два раза сохранил ворота в неприкосновенности. Его соглашение с «Барселоной» истекает в июне 2025 года.

Пока подопечные Рональда Кумана идут в таблице на 9-й позиции, набрав 12 пунктов.