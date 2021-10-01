Иньяки Уильямс - рекодсмен Ла Лиги по числу проведённых подряд матчей

Восьмой тур чемпионата Испании начался с рекорда. Выйдя в основном составе на противостояние «Атлетика» и «Алавеса», форвард басков Иньяки Уильямс стал автором уникального достижения. Он проводит 203 матч подряд в Ла Лиге, то есть, не пропускает поединки на протяжении пяти с половиной лет.

Ранее рекорд принадлежал игроку сан-себастьянского «Реала» Хуану Антонио Ларраньяге.

27-летний Уильямс играет в «Атлетике» с 2015 года и останется игроком команды из Бильбао до 2028 года. В текущем сезоне в его активе два гола в семи матчах. Трансферная стоимость Иньяки Уильямса оценивается в 25 миллионов евро.