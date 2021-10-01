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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньяки Уильямс - рекодсмен Ла Лиги по числу проведённых подряд матчей

01 Октября 2021 • 22:41 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Алавес
1.55 3.95 6.70
2-й тайм

Восьмой тур чемпионата Испании начался с рекорда. Выйдя в основном составе на  противостояние «Атлетика» и «Алавеса», форвард басков Иньяки Уильямс стал автором уникального достижения. Он проводит 203 матч подряд в Ла Лиге, то есть, не пропускает поединки на протяжении пяти с половиной лет.

Ранее рекорд принадлежал игроку сан-себастьянского «Реала» Хуану Антонио Ларраньяге.

27-летний Уильямс играет в «Атлетике» с 2015 года и останется игроком команды из Бильбао до 2028 года. В текущем сезоне в его активе два гола в семи матчах. Трансферная стоимость Иньяки Уильямса оценивается в 25 миллионов евро.

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Атлетик Бильбао Иньяки Уильямс
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Идет 88 минута Атлетик Б 1:0 Алавес 1.72 3.8 5.2
02.10  15:00 Осасуна ... Райо Вальекано 2.16 3.35 3.6
02.10  17:15 Мальорка ... Леванте 2.35 3.4 3.15
02.10  19:30 Кадис ... Валенсия 3.6 3.3 2.19
02.10  22:00 Атлетико М ... Барселона 2.35 3.55 3.05
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Сегодня, 01 Октября
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