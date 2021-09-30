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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес: Я всегда отдавал «Барселоне» все силы

30 Сентября 2021 • 22:16 Комментировать (1)

Форвард «Атлетико» Луис Суарес вспомнил, как уходил из каталонского клуба. Он отметил, что не держит зла на «сине-гранатовых».

«Да, я не держу зла на клуб. Так бывает, что какие-то решения причиняют боль. Помню, что происходило со мной в «Барселоне». Мы были обязаны выигрывать всё любым составом.

Мне причинили боль. Я забивал в среднем 20 голов за сезон. Это было стабильно.

Я отдавал «Барселоне» все силы, но мне сделали больно. Но я оставался профессионалом и работал над собой каждый день», — заявил Суарес в интервью TVE.

«Атлетико» примет «Барселону» 2 октября в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Луис Суарес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
30 Сентября 2021 в 22:30
С появлением Депая чуть поутихла тоска от потери Луиса. Но всё равно - как же он был хорош.
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