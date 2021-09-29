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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе - один из лучших»

29 Сентября 2021 • 13:40 Комментировать (2)

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Летом я уже говорил, что жду его в Мадриде. Не знаю, что произойдет в будущем. Класс Мбаппе остался на высоком уровне. Клуб хотел подписать его летом, но не получилось. Лучшие должны играть за «Реал», а Килиан – один из сильнейших футболистов мира», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

22-летний футболист выступает за парижский коллектив с лета 2018 года. Действующее соглашение Мбаппе с вице-чемпионом Франции рассчитано до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Newcomer
29 Сентября 2021 в 14:13
Это Тони так деликатно сказал, что считает себя лучшим.
ARTUR
29 Сентября 2021 в 14:04
может лучшие и должны бы играть , да не играют , кто там сейчас лучший ??? себя что ли к лучшим приписывает , так и сам до лучшего ох как далеко , лучший остался только Модрич , да и то с приставкой был . А Мбаппе тоже очень далеко до лучшего
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