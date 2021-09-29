Кроос: «Лучшие должны играть за «Реал», а Мбаппе - один из лучших»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Летом я уже говорил, что жду его в Мадриде. Не знаю, что произойдет в будущем. Класс Мбаппе остался на высоком уровне. Клуб хотел подписать его летом, но не получилось. Лучшие должны играть за «Реал», а Килиан – один из сильнейших футболистов мира», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

22-летний футболист выступает за парижский коллектив с лета 2018 года. Действующее соглашение Мбаппе с вице-чемпионом Франции рассчитано до лета следующего года.