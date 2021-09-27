Ароян - первый армянский футболист, забивший гол в Ла Лиге

В рамках седьмого тура испанского чемпионата «Кадис» в гостях противостоял «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Стоит отметить, что единственный гол в составе гостей забил армянский защитник Вараздат Ароян, известный в России по выступлениям за «Тамбов» и екатеринбургский «Урал». Как сообщает Opta в «Твиттере», Ароян стал первым представителем Армении, отметившимся забитым мячом в поединке Ла Лиги.

Напомним, что Вараздат пополнил ряды «Кадиса» в летнее трансферное окно, заключив контракт на два года.

В текущем сезоне Ла Лиги 29-летний защитник сыграл шесть матчей, забил гол и получил четыре предупреждения.