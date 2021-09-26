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Ла Лига

Фалькао забил в третьем матче Ла Лиги кряду

26 Сентября 2021 • 22:11 Комментировать
Райо Вальекано
3:1
Кадис
окончен

Радамель Фалькао продолжает феерить после своего камбэка в испанскую Ла Лигу.

Колумбийский голеадор «Райо Вальекано» помог своей команде добыть очередную победу в чемпионате. В седьмом туре команда из пригорода Мадрида добилась максимального результата в сражении с «Кадисом» - 3:1. Один из голов в составе хозяев на счету «эль тигре».

Для Радамеля Фалькао это уже третий подряд матч с забитыми мячами. Прежде 35-летний южноамериканец успел огорчить «Хетафе» и «Атлетик».

Колумбийский центрфорвард присоединился к составу «Райо Вальекано» 4 сентября как свободный агент.

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Ла Лига Радамель Фалькао Райо Вальекано
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окончен Реал Сосьедад 1:0 Эльче
окончен Райо Вальекано 3:1 Кадис
Идет 70 минута Бетис 2:0 Хетафе 2.23 3.3 3.5
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