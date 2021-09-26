Фалькао забил в третьем матче Ла Лиги кряду

Радамель Фалькао продолжает феерить после своего камбэка в испанскую Ла Лигу.

Колумбийский голеадор «Райо Вальекано» помог своей команде добыть очередную победу в чемпионате. В седьмом туре команда из пригорода Мадрида добилась максимального результата в сражении с «Кадисом» - 3:1. Один из голов в составе хозяев на счету «эль тигре».

Для Радамеля Фалькао это уже третий подряд матч с забитыми мячами. Прежде 35-летний южноамериканец успел огорчить «Хетафе» и «Атлетик».

Колумбийский центрфорвард присоединился к составу «Райо Вальекано» 4 сентября как свободный агент.