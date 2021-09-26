​У «Барселоны» два плана по сохранению Дембеле

«Барселона» работает в направлении сохранения в своих рядах форварда Усмана Дембеле. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2022 года, то есть при непродлении соглашения уже в январе француз сможет договориться с клубом из-за рубежа.

Испанский Sport сообщает, что у «Барселоны» имеется два плана сохранению Дембеле. План номер один заключается в том, чтобы предложить игроку контракт на два сезона с сохранением сокращения заработной платы, о котором договаривался ещё бывший президент клуба Хосеп Бартомеу. Вариант номер два – контракт на три сезона с меньшим сокращением зарплаты.